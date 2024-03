L'indispensable du bureau de vote (10e éd.)

L'indispensable du bureau de vote est l'outil essentiel des membres du bureau de vote pour leur permettre de répondre à toute question soulevée le jour du scrutin. Ce guide, pratique et facile à consulter, est conçu pour leur venir en aide et leur faire gagner du temps. Cette édition est entièrement refondue pour les élections européennes du mois de juin 2024. Des précisions ont été notamment apportées concernant : la constitution du bureau de vote et les difficultés de recrutement de ses membres ; la commission de contrôle et des exemples de points de vigilance ; les machines à voter ; l'affichage des résultats du vote. Il couvre, de manière chronologique, l'ensemble de l'organisation du scrutin étape par étape de la préparation du matériel à la proclamation des résultats. Enfin, les annexes ont été également complétées avec des nouvelles listes et schémas pour vous aider à bien organiser vos opérations de vote.