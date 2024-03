Nicolas Verrier est caporal-chef au sein de l'Armée de Terre. Liban, 2009 : il meurt brutalement pour la France en OPEX. Face à cette douleur, sa femme décide d'en comprendre les causes. Entre émotion et désespoir, entre espérance et contradiction, commence un chassé-croisé entre réalités, dissimulations et mensonges. La quête de vérité n'épingle personne. Elle offre un regard sur les conséquences de la guerre sur les familles de militaires. Quid de cet Etat face à ces citoyens qui sacrifient leurs vies, pour préserver celles des autres ? Feu ! Une étincelle pour comprendre le double sens du mot combat. A travers le regard de Nicolas Verrier, le lecteur découvre le combat d'une femme et ses enfants, pour obtenir la vérité sur sa disparition. En explorant les entrailles du corps militaire et du monde politique, ce témoignage fort et poignant, suscite une réflexion sur les institutions françaises. Cette oeuvre littéraire se distingue par sa narration originale. Elle est écrite conjointement par Sabrina Verrier, veuve de guerre et maman, et Claire Passy, plume et également maman. Ensemble, elles ont co-écrit une histoire humaine, authentique, et emplie d'émotions. Cette collaboration offre une voix à Nicolas Verrier, mort pour la France. Feu ! est un roman autobiographique, un voyage littéraire en totale immersion dans le monde des Armées.