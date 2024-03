Mauvaise foi

Rien ne va plus pour Clovis Narigou, mis en examen pour le meurtre d'un certain Sócrates. Et ce n'est guère mieux pour Emma, à la poursuite du fantomatique tueur de prostituées qui ne laisse ni trace ni dépouille sur son passage. Innocenté, Clovis se rend à Rome pour terminer un reportage sur l'architecture mussolinienne. Il en profite pour tenter d'en savoir plus sur l'étrange congrégation religieuse à laquelle appartenait jadis l'infortuné Sócrates. A Marseille, Emma éprouve toujours mille difficultés pour confondre Augustin Germot, l'apathique tueur de prostituées dont on ignore le mobile et la méthode pour faire disparaître les cadavres. A Rome, Clovis prend connaissance des dérives, abus sexuels, détournements financiers de cette congrégation qui a pu agir impunément durant un demi-siècle en contrepartie de son influence politique auprès du Vatican. Il est alors loin d'imaginer l'impact de cette découverte. Ne permettra-t-elle pas de résoudre la double énigme ? Comment une importante congrégation religieuse a-t-elle pu oeuvrer en toute impunité pendant un demi-siècle, malgré les nombreux rapports envoyés au Vatican.