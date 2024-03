Punkette & Poupoune : Les Z'amis fantastiques (Tome 4-Les Z'amis fantastiques). 4 Les Z'amis fantastiques

Moi c'est Nola, j'ai dix ans et j'adore l'école, la cantine, les cours de vélo et... la récré ! Avec mes deux BFF, on s'entraîne tous les jours sur notre choré de K-Pop. Bon, j'aime moins quand on a piscine. On a les doigts tout fripés et puis, la dernière fois, Prince a sauté du plongeoir sans autorisation et la maîtresse a failli avoir une crise cardiaque. Enfin cette année, Vinca et moi, on a reçu plein d'invitations à des fêtes d'anniversaire. Alors on a promis à nos parents qu'on serait très sages. Ca va être dur !