S'arracher

Lucas se barre et part se perdre dans la nature. Ce n'était pas prémédité, il a juste pris sa Mobylette et il s'est arraché, loin de sa famille. Enfin, ce qu'il en reste... Au même moment, on donne la chasse à une biche et l'animal sent bien qu'on veut l'arracher à la seule chose qui la relie au monde : la nature. Lucas. La biche. Deux trajectoires comme un coup de fusil. Deux trajectoires qui vont se croiser, se percuter et nous livrer leur vérité.