Le printemps d'une autre

Willa et Alice sont des ados comme les autres, à ceci près qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau alors qu'elles n'ont aucun lien de parenté. Grâce à cette ressemblance troublante, elles ont eu l'idée d'échanger leurs grandes vacances : Alice est partie à Londres à la place de Willa, chez sa future belle-mère. Willa est partie en Italie chez de la famille éloignée. Bien que leur supercherie ait fini par être démasquée, elles sont restées en contact et sont devenues amies. Quelques mois plus tard, Alice doit rentrer visite à Willa à Los Angeles. Pour les vacances de printemps, Willa doit participer au nettoyage des plages. Mais quand il lui est proposé de travailler sur le projet de ses rêves lié au cinéma, impossible de refuser. Et si Alice, de nouveau, lui venait en aide en devenant bénévole environnementale à sa place pour lui permettre de se lancer dans le 7e art ?