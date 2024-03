Nature et préjugés. Convier l'humanité dans l'histoire naturelle

Avec humour et délicatesse, le biologiste et naturaliste Marc-André Selosse met en lumière les faux discours qui nous ont empêchés de comprendre la nature (y compris humaine). Car c'est seulement en comprenant vraiment les autre formes de vie qui nous entourent et dont nous dépendons que nous pourrons habiter la terre en ces temps de crises. Sans l'idéaliser, l'auteur nous montre de plus près ce monde quotidien que nous pensions connaître. Ruses d'orchidées, métamorphoses de virus, séductions humaines et parades animales... De ces histoires parallèles, parfois troublantes, le lecteur ressort fasciné. Au fil de cette odyssée profondément humaniste se dessinent avec clarté l'essence de nos vies : un lien aux vivants qui pourrait nous sauver de nos errements.