La Voix du lac

Baltimore, 1965. Maddie est la femme au foyer parfaite, mariée depuis presque vingt ans à l'un des représentants de la bonne société locale et mère d'un adolescent. Un soir, sur un coup de tête, elle décide de tout plaquer. Elle veut retrouver sa liberté, et s'accomplir professionnellement, en devenant journaliste. Lorsque le corps d'une jeune femme noire est retrouvé dans un lac, Maddie y voit l'occasion de se faire un nom et faire la lumière sur ce crime, malgré l'indifférence générale. Un roman à suspense formidablement mené, où s'incarnent racisme, sexisme et rapports de classes dans l'Amérique des années 1960.