Champion olympique de saut d'obstacles. Les secrets des 10 derniers médaillés d'or

Qui de mieux placé qu'un champion olympique de saut d'obstacles pour expliquer comment l'on se retrouve sur la première marche d'un podium dans cette discipline particulièrement exigeante techniquement et mentalement ? Alban Poudret a demandé aux dix derniers héros des JO (de Los Angeles 1984 à Tokyo 2021) leurs conseils, confidences et anecdotes. Tous se sont prêtés au jeu avec beaucoup d'entrain. Comment prépare-t-on son cheval ? Sans un crack d'exception et sans une grande complicité, pas de champion ? Comment se prépare-t-on soi-même pour se dépasser tout en résistant à la pression ? Chacun a sa propre recette. Tous évoquent aussi leur côté plus ou moins superstitieux. Trois anciens champions individuels ne s'étaient-ils pas transmis un lucky dollar plié en huit ? Journaliste spécialisé de référence et speaker passionné depuis plus de quarante ans, organisateur de concours, directeur sportif du CHI de Genève depuis plus de trente ans, Alban Poudret est la personne toute trouvée pour interroger avec sincérité et complicité ces dix champions hors du commun, à quelques mois des JO de Paris 2024...