Les Monstres d'Outre-terre, tome 1 - L'apprentie-chasseuse

Sarah, 15 ans, est la fille de Ian Robinson, le plus grand chasseur de monstres du continent. Alors que l'adolescente voudrait tout savoir de ces obscures créatures, son père la tient volontairement à l'écart. Sauf qu'un soir, le manoir où ils habitent se fait attaquer ! Ni une ni deux, Sarah est obligée de fuir, emportant avec elle la mallette de chasse et le précieux recueil élaboré par son père, Le Guide du chasseur de monstres. Ainsi équipée, elle rencontre Tom, un jeune voleur des rues qui lui propose de l'escorter jusqu'à Red Town, où Sarah pourra retrouver son père. Mais la route vers l'Est comporte bien des dangers, et ils croiseront de nombreux monstres, tous plus inquiétants les uns que les autres !