Les 1001 oeuvres classiques qu'il faut avoir écoutées dans sa vie

Opéras, musique de chambre, symphonies, concertos... Des Carmina Burana (XII ? siècle) aux oeuvres musicales les plus contemporaines, l'ouvrage propose une sélection de 1001 oeuvres classiques remarquables présentées avec un enregistrement jugé particulièrement réussi. Les plus grands compositeurs, de Mozart à Messiaen et de Bach à Poulenc, côtoient quelques figures moins emblématiques, mais dignes d'être découvertes. La riche iconographie du livre - portraits des compositeurs, photographies de grands interprètes, reproductions de partitions originales - est un atout supplémentaire, qui ne laissera pas l'amateur indifférent.