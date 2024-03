SENTIERS D'ÉMILIE AUTOUR DE BRIVE-LA-GAILLARDE

26 balades et petites randonnées pour toute la famille et une mini-itinérance sur 3 jours pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de ce territoire où les plaisirs de la marche sont indissociables de ceux de la table ! Les alentours de Brive-la-Gaillarde, sous-préfecture de la Corrèze (19), offrent une diversité de paysages et de découvertes à nul autre pareil. Falaises et plateaux du causse, lacs, rivières (Vézère et Corrèze), châteaux, grottes, cités médiévales... petits et grands seront comblés.