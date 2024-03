LE HÉROS DU LOUVRE. Liberté !

Mon grand-père, ce héros ! Au début des années 30, Babi Maklouf Benhamou, par passion pour la France, quittait son Algérie natale pour s'installer à Paris. Après mille petits métiers il devint gardien de nuit au musée du Louvre, ce qui l'enchantait ! Tout aurait donc pu aller pour le mieux "dans la plus belle ville du monde " si la Seconde Guerre mondiale n'avait amené l'armée allemande aux portes de Paris. A la demande de Jacques Jaujard, le conservateur du musée, Babi doit alors fuir la capitale avec femme et enfants, à bord d'un camion rempli de chefs-d'oeuvre du Louvre... Sa mission ? Les sauver des nazis qui veulent s'en emparer. Mais au terme d'un périlleux voyage vers le sud, Babi et sa famille vont être rattrapés par l'horreur de la guerre... Dans les rues de Pau, l'antisémitisme gagne du terrain et les nouvelles lois du régime de Vichy vont bientôt contraindre tout la famille à survivre cachée. Combien de temps encore Babi parviendra-t-il à tromper la vigilance de l'ennemi ? Et si quelqu'un les dénonçait ? Pendant ce temps, les tableaux qu'il a pris soin de mettre à l'abri au péril de sa vie attirent les convoitises... " Imaginez le grand-père parfait et vous verrez apparaître devant vos yeux, Babi " c'est par ces mots que commence l'incroyable histoire vraie de Babi Maklouf à travers laquelle, le réalisateur Elie Chouraqui rend un vibrant hommage à son grand-père. Dans ce dernier tome où se joue un drame intime, Elie Chouraqui nous dépeint avec force les heures les plus sombres de l'occupation mais aussi le courage d'un homme et son amour pour la France.