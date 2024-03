Berlin, 1967. En pleine guerre froide, un jeune Allemand de l'Est, étudiant brillant issu d'un programme spécial pour former l'élite du pays, passe clandestinement de l'autre côté du Mur. Dietrich pourrait cacher des choses et poursuivre secrètement un but. Après quelques mois en Europe, il part aux Etats-Unis et intègre la prestigieuse université de Stanford où il travaille dans un laboratoire sur les lasers. Il y retrouve sa mère, éminente scientifique, qui avait fui la RDA, le laissant derrière elle. Ces retrouvailles, sa rencontre avec Audrey dont il tombe amoureux, son expérience du confort de vie occidental, le feront-ils dévier de son destin, de sa mission ? Un héros balloté par l'Histoire, tiraillé entre deux mondes. Un roman d'espionnage prenant inspiré de faits réels.