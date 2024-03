Je suis un chercheur d'or. Les Mécanismes de la communication et des relations humaines

Augmentez de façon significative l'efficacité de vos interactions humaines. Les fondements de la communication humaine sont revisités, en particulier, les mécanismes impliqués et la façon de les manier pendant une interaction. La neuropsychologie et la psychologie expérimentale ont permis de cerner des mécanismes cognitifs et comportementaux directement liés à la communication interpersonnelle Le livre évoque les processus fondamentaux présents lors de toute interaction humaine. Il décrit comment la conscience de ceux-ci, combinés aux bons comportements aux bons moments, a le pouvoir de changer les conversations, les relations et les enjeux qui unissent les humains. Le livre aborde les mécanismes qui montrent comment 2 cerveaux humains interagissent et sont conçus pour être en mouvement directionnel commun. Ils sont faits pour travailler ensemble, selon les lois d'interaction et de mouvement que l'on peut organiser et gérer. L'objectif est que le lecteur puisse amorcer concrètement sa transformation dans sa manière de communiquer dans son quotidien, tant dans sa vie personnelle que professionnelle.