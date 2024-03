Under Ninja T07

En ce moment... un ninja vous observe. Après avoir fait allégeance à U.N., Saruta se lance à l'assaut du lycée Kôdan et massacre méthodiquement chaque personne qu'il croise, professeurs et élèves confondus. Avec l'aide du chûnin Katô et du "Cube", un immense robot en carton, Suzuki et Onikôbe tentent une contre-attaque pour mettre un terme à l'hécatombe. Mais face à un Saruta équipé d'une combinaison Marishiten qui le rend totalement invisible, le combat est déséquilibré et la situation ne fait que s'aggraver...