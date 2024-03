Copain du journalisme

La collection "Copain" pour explorer en s'amusant Les nombreuses activités permettent de mettre en application les différentes notions théoriques et de mieux comprendre les exemples présentés : construire sa une, faire une interview, réaliser un sondage, dessiner une caricature, enregistrer une chronique... Mais aussi de pratiquer les différentes disciplines liées au métier de journaliste : écriture, photographie, vidéo... Rien de mieux pour apprendre tout en passant un bon moment. Une thématique à résonance actuelle Cet ouvrage propose une véritable expédition dans le monde du journalisme, permet de mieux comprendre ses rouages et ses enjeux actuels. Le numérique a révolutionné l'univers de la presse, rendant les informations de plus en plus faciles d'accès, notamment via les réseaux sociaux. Grâce au regard professionnel de l'auteur, ce livre permet aux jeunes lecteurs de déjouer les pièges des médias et de développer leur esprit critique.