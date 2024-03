Une singularité

Abel Fleck apprend que la toute première photo d'un trou noir (baptisé M87) a été prise le jour-même où il était victime d'un accident cérébral grave. Quelque chose en lui se fige et se met à vibrer. Entre exaltation, panique et paranoïa, il garde pour lui ses black-out, tait aux médecins ses migraines, acouphènes et pertes de mémoire, et tente d'appréhender ce qui, à l'évidence, le lie directement à M87. Une quête d'identité comme une chute libre. Sur le bruit des autres, le silence des astres et sur la liberté d'aimer, un premier roman vif, cosmique, désespéré et festif.