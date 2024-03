La Bible racontée et expliquée

Ce livre explore 60 épisodes bibliques fondamentaux, depuis Adam et Eve jusqu'à l'Apocalypse, en passant par Abraham, Moïse, le roi David, Jésus, et tous les grands personnages bibliques. Chacun de ces récits est enrichi d'explications historiques, courtes et passionnantes, permettant de comprendre le contexte politique et la vie quotidienne des hommes et des femmes de l'époque. Que l'on soit croyant ou non, ces histoires bibliques nous parlent encore aujourd'hui. Elles font partie de notre histoire commune et font écho à nos questionnements spirituels.