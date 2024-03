Chez Catherine Meurisse, l'humour et la recherche de la beauté cohabitent dans un même élan artistique. Dans Le passage, recueil d'illustrations publié par les éditions Barbier à l'occasion de l'exposition du même nom au salon du dessin contemporain Drawing Now Art Fair 2024, elle nous invite à observer les oeuvres d'art partout où elles se trouvent. Il y a celles que créent les artistes bien sûr, mais aussi celles qui apparaissent en passant, en voyage, au détour d'une rue ; celles que créent ceux qui les contemplent, ou encore celles qui sont le fruit d'un hasard soudain, d'un moment de grâce. Autant de situations qu'elle traduit avec une finesse tantôt contemplative, tantôt amusée. Un ouvrage charnière pour son autrice, sur la transmission à plus d'un titre.