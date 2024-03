Nous n'avons pas peur - Le courage des femmes iraniennes

"Femme, vie, Liberté! ", 16 femmes iraniennes livrent ici leurs témoignages. Ces voix s'élèvent parfois depuis l'exil, parfois depuis des cellules de prison. Elles parlent d'une vie sans droits contrôlée par la police des moeurs, d'humiliations, de mise sous tutelle et de détresse économique. Mais aussi d'une nouvelle génération, d'une révolution que plus rien ne pourra arrêter, de libertés qui se gagnent pas à pas et de l'incroyable résilience du peuple iranien. Leurs textes sont bouleversants, remplis de larmes et porteurs d'espoir. Leur bravoure est une leçon d'humanité. Que ce livre soit leur porte-parole !