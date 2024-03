La Thaïlande est un pays d'Asie du Sud-Est, anciennement appelé Royaume de Siam ayant de multiples facettes. C'est une terre de contraste entre Bangkok, capitale au paysage urbain moderne, et ses gratte-ciels, et ses plages paradisiaques, ses îles tropicales, ses temples bouddhistes de Wat Arun, Wat Pho et Wat Phra Kaeo (temple du Bouddha d'émeraude), ses stations balnéaires, ses palais royaux