A l'encre de ses maux

Après avoir fui un passé douloureux, Jinna a reconstruit sa vie. Mais le passé n'est jamais très loin. Quand elle reçoit une lettre de Bryan, son ami récemment décédé et qu'elle avait perdu de vue, elle est obligée d'y faire face. Tout lui revient en pleine figure : la douleur, la noirceur, la pauvreté, et son amour à sens unique pour l'arrogant Casey, le frère aîné de son ami, qui ne l'a jamais vraiment regardée. On n'échappe jamais à son passé. Cette lettre change tout. Surtout que Casey a lui aussi reçu une lettre posthume de son frère. Et très vite, d'autres suivent. Jinna n'est plus une adolescente transie d'amour, mais une femme accomplie. Hors de question pour elle de succomber au charme ravageur de Casey. Quoique... Entre démons, tentations, culpabilité, amour et passion, plongez dans cette histoire bouleversante dont vous ne sortirez pas indemnes.