Un trio composé d'un père, d'une mère et de leur fils a pour seul domicile une voiture roulant vers le Nord. Destination improbable qui voit bientôt le road-movie tourner au drame, raconté par l'enfant qui s'adresse à sa mère : le monologue du fils dès lors se fait hypnotique pour progressivement se muer, au fil de ce récit d'une rare intensité, en une incantation fervente et douloureuse. Premier livre d'Antoine Mouton, "Au nord tes parents" a reçu en 2004 le Prix des Lycéens de la Région PACA et a rencontré un large écho, tant auprès de la critique que du public. Il a également fait l'objet de plusieurs adaptations théâtrales, dont l'une a notamment été jouée au Festival d'Avignon.