Tout savoir sur les marées

Avec une rigueur scientifique et un souci de vulgarisation, ce joli guide illustré et pratique permet de comprendre de manière simple et concrète le fonctionnement des marées grâce à de nombreux exemples. L'autrice décrit et explique : - le panorama du moteur des marées : l'astronomie. - les différents rythmes et types de marées : atmosphériques, terrestres, les marnages, etc... - la géographie : toutes les côtes de France sont analysées. - les conséquences des marées sur l'environnement (raz-de-marées).