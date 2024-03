Triton a onze ans en 1962, dans le Ceylan d'après l'indépendance, lorsqu'il entre au service de Mister Salgado, gentleman spécialiste en biologie marine, hanté par les mouvements de l'Océan et la disparition progressive de la ceinture corallienne du Sri Lanka. Chez lui, Triton apprend à polir l'argenterie, à cuisiner une dinde de Noël de pure tradition anglaise, à tirer le meilleur parti d'un crabe étique... mais aussi à observer les jeux politiques, sociaux, amoureux des hommes, et à regarder la mer. La voix naïve et franche de Triton dessine avec grâce et humour un monde plein d'épices, de couleurs et d'arômes - la voix d'un garçon qui devient un homme dans un monde chaotique, une île au bord de la fracture.