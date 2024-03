Les 50 coureurs qui ont marqué l'histoire. Trail - marathon - Athlétisme

Les 50 athlètes d'exception présentés dans cet ouvrage ont tous mérité le qualificatif "C'est le coureur du siècle ! " à l'époque de leurs exploits. Néanmoins, ce ne sont pas uniquement leurs performances et leurs exceptionnelles foulées qui les mettent à l'honneur dans ce livre. Leurs destins - extraordinaires, tragiques ou glorieux - les ont portés vers des vies mouvementées bien au-delà des seuls instants de leur gloire sportive. Projetés sur le devant de la scène grâce à leurs talents de coureurs, ils ont vu leurs existences bouleversées par l'histoire du monde en marche. Icônes sportives, mais simples hommes et femmes, ces coureurs du siècle s'inscrivent dans l'histoire du sport et au-delà, dans l'histoire de nos sociétés modernes.