Tout sur le c ur

Certains animaux ont un coeur, d'autres en ont plusieurs ! Lequel a le plus gros coeur ? Quelle taille fait-il ? Combien pèse-t-il ? Mais surtout à quoi ressemble un coeur ? Qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur ? De l'anatomie au fonctionnement du coeur, ce documentaire coloré rend accessible aux enfants les explications sur cet organe fascinant. Le docteur Rémi Kowalski, cardiologue pédiatrique, s'inspire de son expérience auprès des plus jeunes pour répondre à toutes leurs questions. Enfin un album pour satisfaire leur curiosité sans fin et répondre à leurs questions aussi fascinantes que déroutantes. Un livre plein de "fun facts" qui pourra autant être lu par les parents aux enfants que par les enfants eux-mêmes. Les illustrations graphiques et modernes mettent en scène le coeur et de nombreux schémas explicatifs, pour que ce dernier n'ai plus aucun secret pour les enfants (et leurs parents ! )