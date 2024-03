Les amants de Maple River - Volume 2. Pour te résister - Pour t'aimer encore

Les amants de Maple River. La fierté est leur plus grande valeur, l'amour ne fait pas partie de leurs projets. Pour te résister. Depuis qu'il a perdu son épouse, Ethan Noble se consacre à ses quatre enfants, qu'il adore. Et il mène à Maple River une vie paisible, faite de souvenirs et de joies simples. Une vie où il n'y aura jamais de place pour une autre femme, il se l'est promis. Pourtant, le jour où il rencontre Claire Jacobs, il sent un trouble délicieux s'emparer de lui. Avec son rire, l'éclat de ses yeux noirs, cette femme l'attire irrésistiblement, et cela malgré ses farouches résolutions. Pour t'aimer encore. L'atmosphère tranquille d'une petite ville qu'elle connaît par cour, la maison de son enfance, la présence rassurante de son père, de ses frères. Sabrina Noble compte bien profiter de ses vacances à Maple River pour se ressourcer - loin de New York et des tumultes sentimentaux. Mais c'est sans compter sur Cole Rayburn, et la puissance magnétique de ses yeux gris. Car à peine Sabrina retrouve-t-elle celui qu'elle a dû quitter autrefois que ses sentiments pour lui renaissent, plus dévastateurs que jamais...