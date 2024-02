Régénération ! Notre seule issue : construire une civilisation régénérative

"Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve" - Friedrich Hölderlin. Nos civilisations sont éprouvées par l'excès, la démesure. En écho, la perte de multiples formes de vie sur terre, jusqu'à la menace sur la nôtre, nous afflige et nous inquiète. " Régénération ! " présente où se situe réellement le pouvoir régénératif de la vie quand elle est menacée par cet excès totalitaire. Deux auteurs aux parcours bien différents se retrouvent pour partager et révéler dans cet ouvrage ce qui peut nous aider à penser et agir pour qu'un futur se dévoile. Pour nous sauver. La voie de l'économie régénérative, car seule une économie construite sur les principes vitaux de la régénération pourra soutenir notre avenir commun. Les autres voies régénératives - éducatives, associatives, ou culturelles - car le principe régénératif peut et doit se manifester en profondeur, dans le vaste champ sociétal et civilisationnel. La voie du sens, vecteur ultime de régénération individuelle et sociétale. Accompagnés de plusieurs témoignages et exemples concrets, cet ouvrage définit le chemin de la Régénération... qui a déjà commencé !