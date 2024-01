Voulant affirmer auprès de ses concitoyens une image héroïque quelque peu mise à mal, Tartarin quitte Tarascon, piolet système Kennedy à la main, pour affronter les rudes parois de la Jungfrau et du Mont-Blanc. Après tout, n'est-il pas le président du Club des Alpines, ces gentilles petites collines de sa région provençale ? Après l'Afrique, c'est dans les Alpes qu'Alphonse Daudet entraîne son héros mythique, burlesque, naïf et hâbleur, pour des aventures qui égratignent au passage les touristes amateurs de sensations fortes - mais en trains et en palaces - qui ont remplacé, à la fin du XIXe siècle, les pionniers de l'exploration alpine. Publié pour la première fois en 1885 aux Editions Calmann-Lévy, Tartarin sur les Alpes est préfacé ici par Laurent Tissot, professeur émérite de l'université de Neuchâtel, spécialiste notamment de l'histoire des loisirs, du tourisme et de l'industrie en Suisse. Journaliste, novelliste, dramaturge et poète, Alphonse Daudet (1840-1897) est surtout reconnu pour son talent de conteur : Les lettres de mon moulin, ainsi que les aventures de Tartarin de Tarascon, sont des classiques de la littérature francophone. Si Paris est devenu son port d'attache dès 1857, Alphonse Daudet reste très attaché à la Provence où il a grandi, qui marque son oeuvre.