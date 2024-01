La ville d'une seule planète

Comment repenser la manière de vivre dans les territoires dans le cadre contraignant des limites planétaires ? Dans un contexte où la croissance et la société de consommation actuelles ne sont plus tenables, l'auteur part du postulat que des villes durables ne peuvent voir le jour que sur la base d'une économie de proximité. Il propose d'esquisser un mode d'habiter du local au global en distinguant cinq échelles ou glomos : le voisinage ou le village, le quartier ou la petite ville, la grande ville ou la petite région, la grande région et la planète. Ce nouveau modèle reposerait sur la proximité, la réduction du temps de travail pour mieux se consacrer à la collectivité, la réduction des distances et l'optimisation des transports, la création de nombreuses infrastructures publiques et le choix de la qualité et non de la quantité. Le livre décrit les fonctionnalités de chaque niveau, et, reprenant l'idée de subsidiarité, son degré d'autonomie et sa relation aux échelons supérieurs et inférieurs. L'auteur traite aussi bien de l'organisation du logement proprement dit et des infrastructures (transport, locaux industrielsâ-) que des activités (production, éducation, cultureâ-). Une deuxième partie recense des expériences menées en ce sens en Suisse alémanique, en Autriche et en Allemagne. Le livre s'apparente, dans son principe, à un exercice d'utopie dans la lignée des penseurs visionnaires de la société industrielle, comme Fourier ou Le Corbusier, visant à décrire les grands principes d'organisation de l'occupation du monde par une humanité de 10 milliards d'individus parvenant à rester dans les limites planétaires.