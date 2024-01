Jouets & accessoires en couture. Une évasion créative rêvée par la princesse au pois chiche

- Une revisite bohème des classiques de la couture pour bébé. - Des jouets, des doudous et des accessoires pensés pour le plaisir des bébés et leurs mamans, organisés autour des grands moments rythmant leurs journées : L'heure du jeu et de la promenade - L'heure du temps calme et de la sieste - L'heure du repas et du bain