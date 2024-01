Grandville, noel

Noël approche mais il n'y a pas de répit pour l'inspecteur LeBrock de Scotland Yard. Alors qu'il enquête sur une disparition, la piste qu'il suit le mène à une secte religieuse en plein essor, où un messie licorne charismatique et ses acolytes, déjà responsables de meurtres de masse aux Etats-Unis, sont sur le point de mener une croisade pour le nettoyage ethnique des "pâtes-à-pain" de l'Empire français, surnom péjoratif donné aux humains par le reste de la population anthropomorphe. De retour à Grandville et en l'absence de son fidèle compagnon Ratzy, il fait équipe avec Chance Lucas, détective de l'agence Pinkerton. Là, il va se heurter à la fois aux fanatiques du culte et aux terroristes humains, découvrant au passage les traces d'une vielle conspiration religieuse... "Il y a deux cents ans, l'Angleterre perdit la guerre contre Napoléon. Comme le reste de l'Europe, elle fut envahie par la France et la famille royale fut guillotinée". Bienvenue dans un monde où l'Empire Français règne sans partage depuis son opulente capitale rebaptisée Grandville.