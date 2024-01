Des pensées inspirées du monde, des cris de détresse qui se perdent dans les horizons, l'état d'esprit d'un chercheur en quête de réponses, un esprit offusqué par l'ostentation des déviances humaines : un humain qui pense et ressent. Pensées perdues est un parfum composé de notes dominantes de pessimisme et de notes, plus subtiles, d'utopisme. Composé comme un questionnement progressif, le recueil mélange la forme et le rythme poétique à la volonté de comprendre, de transmettre et conceptualiser de la philosophie. Pensées perdues est le fruit d'un lyrisme qui puise son sens dans les vicissitudes du monde, de l'Homme, mais aussi dans des amours intenses et éphémères, comme des sursauts de lumière dans les ténèbres.