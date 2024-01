Les feux de Beltaine

Face au complot qui vise l'héritier du clan MacDonald, le destin de Rory et de l'intrépide Màiri est sur le point de basculer à jamais. Sur les terres hostiles du clan MacDonell, Rory, le futur chef, tombe dans une embuscade. Sa vie ne tient qu'à un fil lorsque surgit Màiri, une intrépide fille de Laird au langage franc et aux manières détonantes qui le sauve d'une mort certaine. La mystérieuse jeune femme, dont le caractère audacieux cache un passé trouble, devient son alliée dans une lutte désespérée pour démasquer les coupables et assurer sa survie. Les alliances révèlent leurs failles, les trahisons se multiplient, et Rory découvre alors qu'il est la cible d'un complot qui bouleversera son existence et le destin de son clan à jamais... #RomanceHistorique #Dangers #Complots #LégendesCeltes