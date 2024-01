Au coeur du plus gros scandale politico-financier européen 9 décembre 2022. Alors que la Coupe du monde de football bat son plein, un scandale d'envergure éclate au grand jour : le Parlement européen est-il gangrené par la corruption ? Au départ, l'enquête se focalise sur un agent de renseignement marocain surnommé " Jason Bourne " mais très vite, il apparaît que le Qatar est lui aussi à la manoeuvre. Le choc est gigantesque : un Etat du golfe Persique cherche à influencer les décisions européennes et déploie tous les moyens pour y parvenir. Des parlementaires de différents bords politiques et diverses nationalités, à tous les niveaux de l'institution européenne, sont impliqués dans cette affaire rocambolesque : valises de billets qui circulent, arrestations surprises, voyages tous frais payés par des Etats tiers... Deux journalistes, Louis Colart et Joël Matriche, divulguent les dessous de ce " QatarGate " dans une enquête exclusive s'appuyant sur plus de 5 000 pages du dossier d'instruction, des dizaines d'écoutes pour certaines jamais dévoilées auparavant et plusieurs rapports des services secrets belges. Dans un récit palpitant émaillé de révélations inédites, ils montrent les rouages de cette organisation clandestine en plein coeur de l'Europe, ce trafic d'influence majeur qui fait vaciller notre démocratie. A propos des auteurs Louis Colart est journaliste au Soir depuis 2015. Spécialisé dans les enquêtes d'investigation police et justice, il a participé à plusieurs grandes enquêtes collaboratives (Abou Dhabi secrets, Congo Hold-up...). Joël Matriche est journaliste au Soir, il est également membre du pôle Enquêtes. C'est dans ce cadre qu'il a notamment participé aux enquêtes transnationales sur les Panama Papers (ICIJ), les Football Leaks, le projet Pegasus, etc.