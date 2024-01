Ejaculer en toute responsabilité. Une nouvelle façon de penser la charge contraceptive

En 2021, 223 000 interruptions volontaires de grossesse. 60 % des femmes sont sous contraception. 76 % des Français et Françaises pensent que la contraception n'est pas une affaire de femmes. Et pourtant, rien ne change, les femmes sont toujours les seules concernées. Pourquoi serait-ce aux femmes de porter toute la responsabilité de la contraception ? Pourquoi les hommes s'appuient-ils autant sur les femmes pour gérer leur fertilité et la natalité collective, alors que les femmes sont fertiles environ 24 h par mois, et les hommes tous les jours du mois ? Alors que la contraception est encore considérée comme " une affaire de bonne femme ", ce manifeste court propose en 28 arguments concrets et documentés, de renverser les rôles, de changer le paradigme de la contraception et de rééquilibrer la charge mentale liée à la contraception dans les couples hétérosexuels.