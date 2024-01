La confirmation, c'est quoi ?

A quoi ça sert d'être confirmé ? Qui est l'Esprit Saint ? Comment le laisser nous guider dans notre vie de chrétien ? Ce livre s'adresse aux jeunes qui souhaitent cheminer dans leur foi et se posent des questions sur le sacrement de la confirmation. Grâce à des explications simples et vivantes, il remet l'Esprit Saint, souvent méconnu, au coeur de la foi chrétienne et explique comment se préparer à le recevoir.