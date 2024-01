La dernière des elfes

Ce matin, il se passe des choses bizarres. Les camarades d'Ambre la félicitent pour sa bagarre avec le surveillant du collège ! Elle n'y est pour rien, pourtant la principale arrive dans la classe, talonnée par le surveillant bien amoché et revanchard. En tentant de leur échapper, Ambre fait la rencontre de son sosie, une fille qui affirme être Elann, sa soeur jumelle, et venir d'un royaume où leur père serait un elfe en danger. Elann lui confie une cape magique et une pierre de lune. A peine Ambre l'effleure-t-elle que la pierre s'illumine et la propulse à Elfelune...