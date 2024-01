Madou en cinq actes

Comment grandir, comment se projeter dans sa vie d'adulte quand on se sent incomplet ? Où trouver sa part manquante quand on ne sait même pas ce qui nous manque ? Comme au théâtre, c'est en cinq actes, entre Cherbourg, Paris et Avignon, que Madou va partir à la recherche d'elle-même... La vie est un théâtre Ce roman évoque les lumières de la scène, les faux-semblants de la comédie, la nécessité de la création... Un milieu théâtral qui devient, sous la plume de Guillaume Nail, le miroir de la difficile entrée dans l'âge adulte. Le roman d'une génération sous pression Madou est de ceux qui doivent choisir leur orientation et décider de leur avenir trop tôt, bien avant de savoir qui ils sont et ce qu'ils portent au fond d'eux. Entre les espoirs décalés de ses parents et les fantasmes d'une vie rêvée qui ne correspond ni à la réalité ni à ses besoins profonds, Madou s'égare, se perd. Pour mieux se retrouver au dernier acte ?