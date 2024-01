Dear Gene - Tome 02

-1973- Trevor Edwards, avocat à New York, et Gene Walker, étudiant à l'université et anciennement Amish, habitent désormais ensemble depuis deux ans. Mais Trevor ne tarde pas à se rendre compte que Gene, plein d'ambition, voudrait aller faire ses études au Canada. Le jeune homme ne souhaite pas quitter son amant, qui l'a recueilli et lui a offert une vie meilleure, mais il ne peut pas s'empêcher de penser que New York n'est qu'à 200 miles à peine de son village natal en Pennsylvanie, et qu'il voudrait voyager plus loin et découvrir le monde. Trevor ne tarde pas à se rendre compte qu'il aura du mal à le retenir... et le souhaite-t-il vraiment ? Des années plus tard, en 1992... Gene Edwards, venu en vacances chez son oncle Trevor, est absorbé par la lecture de son journal intime... jusqu'au moment où son oncle se rend compte de son indiscrétion ! Leur relation oncle-neveu, déjà assez tendue, va-t-elle encore empirer ?