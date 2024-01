Je découvre les comptines chinoises

Des comptines et des berceuses pour fêter avec joie le Nouvel An chinois ! Cinq comptines et berceuses extraites du grand livre disque Comptines et berceuses des rizières : Ni wawa, Xiao xingxing, Shanxi yaolan qu, Xiao er lang et Liang zhi hama. Les chansons sont interprétées en mandarin, langue très mélodique, ou en xi'an (cf berceuse Shanxi yaolan qu), dialecte parlé dans la province de Shanxi. La part belle est faite aux instruments traditionnels chinois comme le guzheng (cithare sur table à cordes pincées), le pipa (luth à 4 cordes) et la yangkin (cithare chinoise), et on pourra se laisser bercer par le son d'instruments anciens tels que la guimbarde et la flûte xia. Une belle diversité de styles et de voix d'adultes et d'enfants.