Warbreaker

Voici l'histoire de deux soeurs : Siri, une jeune fille rebelle envoyée par son père pour épouser le tyrannique Dieu-Roi, et Vivenna, qui va tenter de la sauver de son sort. C'est aussi l'histoire de Chanteflamme, un autre dieu qui n'aime pas son travail, celle de Vasher, un immortel qui essaie de réparer les erreurs qu'il a commises autrefois, et de Saignenuit, sa mystérieuse épée. Dans leur monde, celui qui meurt auréolé de gloire devient un dieu et vit dans le panthéon du royaume d'Hallandren. C'est un monde transformé par la magie biochromatique, la magie du Souffle. Un Souffle qu'on ne récupère définitivement que sur un individu à la fois... Brandon Sanderson prouve une fois encore qu'il excelle dans la création d'un imaginaire avec ses mythes et sa magie propres.