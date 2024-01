Un esprit calme et silencieux. Vivre, apprendre et méditer

Est-il possible de trouver une paix durable au quotidien ? Comment responsabiliser la prochaine génération en vue d'un monde meilleur ? Dans cette compilation de soixante conversations personnelles, Krishnamurti dévoile son immense sagesse. Au travers de questionnements sur l'être et la conscience, l'éducation ou la méditation, il énonce des vérités accessibles à tous. Jiddu Krishnamurti (1895-1986) est l'un des maîtres spirituels les plus estimés du XXe siècle. Son enseignement est pour beaucoup une grande source d'inspiration. Ses oeuvres figurent au programme des facultés de philosophie, de psychologie et de sciences de l'éducation de plus d'une centaine d'universités et de collèges américains. - Des RETRANSCRIPTIONS INEDITES de l'auteur, de son approche et de ses REFLEXIONS PROFONDES. - Un GUIDE essentiel VERS UNE VIE EPANOUIE. - "Entendre parler Krishnamurti, c'est comme écouter un discours de Buddha... une telle puissance, une telle autorité intrinsèque". Aldous Huxley PREFACE DE MARIE ROBERT. Inédit Traduit de l'anglais par Colette Joyeux