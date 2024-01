Le piège chinois. Comment la Chine étouffe les voix dissidentes du peuple ouïghour

Silence, ici c'est un peuple que l'on détruit ! Depuis des années, la Chine applique en toute impunité une politique d'éradication du "problème" ouïghour. Et malheur à ceux qui oseraient s'y opposer ! Où qu'ils se trouvent dans le monde, leur vie deviendrait un enfer. C'est exactement ce que subit Dolkun Isa, le président du Congrès mondial ouïghour. Parce qu'il a fait reconnaître par les instances internationales le risque de génocide de la Chine contre son peuple, il est devenu l'ennemi mortel de Pékin. Chantages, menaces de mort, kidnappings, exécutions de ses proches... , il dévoile ici les méthodes implacables du régime chinois. Et, pour la première fois, il démontre comment la Chine utilise Interpol et l'ONU pour traquer et museler ses opposants. Un témoignage glaçant.