Sans transition.... Autobiographie

Pour la première fois, dans cette autobiographie sincère, émouvante et savoureuse, Dechavanne se raconte et dévoile, sans transition, des moments de vie et des facettes inconnues de son parcours, de sa jeunesse épique à Montmartre jusqu'au plateau de Quelle époque ! , sans oublier C'est encore mieux l'après-midi, Ciel, mon mardi ! , Coucou, c'est nous ! Et tout le reste...