Puisque. Poésies recueillies

Partant d'un célèbre Fragment inachevé de Sappho, s'ouvre un archipel d'îles poétiques, autant de recueils placés sous l'inspiration d'autres grandes figures tutélaires, comme Christine de Pisan, Mallarmé, Rilke, Lorca, Célan... Pétrie de ces influences, Raluca Belandry forge une langue originale, osée, où l'imaginaire voyage entre réel et abstraction, entre objets et rêves. Elle conte le choc entre philosophie et poésie, les amours survoltées par la raison, s'aventure dans une mythologie propre de la féminité, évoque une enfance transylvaine, écrit une partition pour une musique adorée. Et nous entraîne dans son périple... Dans sa préface au recueil, Maxime Rovere présente la poésie de Raluca Belandry comme une danse entre formalisme et expressionisme, où la nécessité de magnifier les émotions, d'explorer l'intimité, de plonger dans les méandres d'une expérience mêle le subjectif et le cosmique. La poète écrit comme on avance dans une forêt où l'on se serait perdu, sentant par tout le corps qu'il y a quelque chose à trouver. Réel, tout est trop réel derrière la poésie. Je suis une animale mythologique, aux formes inouïes, je tiens un bouclier de fleurs contre ma poitrine, je ne suis pas reconnaissable, ce serait trop fou - R. B. , Le bouclier, in Animale