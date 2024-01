Les thermes antiques de Metz. Evolution d'un îlot urbain de la protohistoire à l'époque contemporaine

Le Musée de La Cour d'Or - Eurométropole de Metz a lancé une série d'ouvrages scientifiques afin de mettre en valeur et diffuser les recherches conduites sur les collections conservées en réserves. Cette série s'intitule "Mémoires des réserves" . Ce quatrième ouvrage de la série "Mémoires des réserves" a pour titre provisoire "Les thermes antiques de Metz" et pour sous-titre provisoire "Evolution d'un îlot urbain de la protohistoire à l'époque contemporaine" . Il s'agit d'une nouvelle approche de l'évolution de l'îlot urbain ayant accueilli les thermes gallo-romains de la Metz antique sur la colline Sainte-Croix à partir de l'étude architecturale du monument, complétée par l'étude du mobilier récolté depuis les années 1930. Il s'agit de ne pas se limiter à la période gallo-romaines, mais d'intégrer également les résultats liés à la Protohistoire (oppidum celtique), ainsi qu'aux périodes médiévale, moderne et contemporaine avec l'installation notamment d'établissements religieux.