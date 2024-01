Voici un singulier tour de force : comme Roberto Bolano avec " la littérature nazie en Amérique " ou Ivar Ch'Vavar avec " la poésie des fous et des crétins dans le nord de la France ", Claire Tching a inventé de toutes pièces l'histoire de la poésie française de Singapour, avec ses figures de proue et ses personnages secondaires, leurs aventures et leurs poèmes. En effet, à trois exceptions près (Segalen, Guillevic et Butor), les poètes dont il est ici question n'ont pas existé, ou ne furent pas les auteurs des poèmes qui leur sont frauduleusement attribués. La Poésie française de Singapour est ainsi une anthologie fictive où fusionnent un roman, un essai historique et un recueil de poèmes. Au coeur de cette oeuvre profondément hybride on trouve, tel un trésor, un traité de poétique qui réfléchit aux problèmes fondamentaux de notre rapport à la poésie : qu'est-ce qui fait un bon poème ? L'énergie compte-t-elle plus que la signification ? Comment nourrir un rapport au monde authentique ? Claire Tching eût écrit un grand livre, si elle-même n'était pas une fiction. Un livre qui titillera poètes, historiens, sociologues, anthropologues, et plus généralement tous les amoureux de la littérature.